Les dégradations contre les trottinettes se multiplient à Lyon

Peinture sur le QR code de déverrouillage, câbles coupés ou tout simplement jetées dans la Saône et le Rhône, à Lyon, les dégradations contre les trottinettes électriques en libre-service sont de plus en plus nombreuses.

Il y a ceux excédés de les voir à des endroits où elles n'ont rien à faire et qui décident de les mettre à un endroit inaccessible ou dans une poubelle et ceux qui s'attaquent gratuitement à elles simplement pour qu'elles ne puissent plus être utilisées : coupures de câbles, trottinettes jetées dans la Saône et le Rhône, mises sur la route, pliées... Début juin, de la peinture violette a été placée sur les QR code de déverrouillage de certaines trottinettes, rien qui ne puisse être enlevé avec un peu de dissolvant, mais suffisamment gênant pour bloquer des locations pendant quelques heures.

Aujourd’hui à Lyon pas mal de trottinettes électriques ont été peintes à la bombe au niveau des QR Code pour empêcher de les déverrouiller pic.twitter.com/j6GXPcZU1p — Florent Derue (@florentderue) 4 juin 2019

Côté constructeurs, on se garde bien de communiquer sur la question, mais selon plusieurs sources, les dégradations de trottinettes se multiplient à Lyon depuis l'arrivée des beaux jours. S'ajoutent également celles commises par des personnes qui tentent d'utiliser les trottinettes sans payer et n'y arrivant pas les jettent n'importe où. Le cabinet de conseil Boston Consulting Group a publié une étude qui prouverait que le modèle économique n’est pas rentable. Il faut au minimum quatre mois d’exploitation par trottinette pour amortir son coût, or la durée de vie de ce type de deux-roues ne serait que de trois mois. Pour l’instant, ceux qui s’en sortent le mieux sont donc les fournisseurs de trottinettes. Avec l'arrivée de l'été, la casse pourrait encore augmenter et pour les utilisateurs, mieux vaut désormais faire un tour de la trottinette avant de débuter sa location, pour s'assurer que tout est en ordre. Ces prochains jours, la ville de Lyon lancera une réflexion avec les opérateurs sur la mise en place de zones dédiées au stationnement. Cela suffira-t-il à limiter l'exaspération de certains et les dégradations ? Rien n'est moins sûr.