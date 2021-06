Les commerces peuvent ouvrir ce dimanche à Lyon : l'offre TCL renforcée

Afin d'aider les entreprises à faire face à la situation exceptionnelle de crise sanitaire, le préfet du Rhône a décidé de permettre à l’ensemble des commerçants du Rhône et de la métropole de Lyon l’ouverture de leurs établissements les dimanches 13 et 20 juin 2021. L'offre TCL sera renforcée.

Cette décision a été prise en accord "avec les préconisations de la ministre du Travail et après consultation des chambres consulaires et des partenaires sociaux parmi lesquels les organisations syndicales ainsi que patronales, représentantes des filières et secteurs économiques", précise la Préfecture du Rhône. Les commerces pourront donc ouvrir dans le Rhône et dans la métropole de Lyon les dimanches 13 et 20 juin 2021.

"L’offre du réseau TCL sera renforcée pour faciliter et encourager les déplacements en transport en commun", expliquent, de leur côté, les TCL. Ainsi, à la Part-Dieu, la ligne C6 circulera avec des bus articulés, la ligne C9 sera renforcée ainsi que la ligne B du métro (avec des métros toutes les 4 minutes en heure de pointe dimanche).

En Presqu'île, les lignes C21 et 40 circuleront avec des bus articulés. Les lignes C9 et C20 seront renforcées, ainsi que la ligne D du métro (toutes les 3min 45 en heure de pointe dimanche). "Les renforts de la ligne 52 faciliteront en parallèle l’accès à Carré de Soie et aux Sept Chemins", poursuivent les TCL.

