Les commerçants de la rue Charité à Lyon organisent une journée de festivités

Nourriture, vin et "lifestyle". La première édition de "Charité fait sa cuisine" se tient le samedi 16 octobre à Lyon.

Un nouveau rendez‐vous s'installe dans le 2e arrondissement, à l'initiative de l'association des commerçants. Pour sa première édition, l'évènement "Charité fait sa cuisine" se déroulera dans le quartier Charité-Bellecour, connu pour ses nombreux restaurants et commerces. Plus de 80 commerçants investiront la rue le vendredi 16 octobre de 9h30 à 17h pour accueillir le public.

Une "brunch avenue" permettra aux passants de découvrir les spécialités salées et sucrées des quatre coins du monde proposées par des restaurants du quartier. Plus loin, les visiteurs pourront déguster une sélection de vins au corner des cavistes. Boire, manger mais aussi faire du shopping. Des accessoires de décorations, de mode, et même des lunettes seront en vente pour les visiteurs.

Pour l'occasion, une partie du quartier sera partiellement piétonnisé.