Les assistants maternels mis à l'honneur du 13 au 18 novembre

La Métropole de Lyon organise une "semaine des assistants maternels" pour faire connaître le métier auprès du grand public.

Les professionnels de la petite enfance sont les acteurs de la 6e édition de la "semaine des assistants maternels". L'événement, mis en place par la Métropole de Lyon, en collaboration avec la Caisse d'allocations familiales (CAF), aura lieu du 13 au 18 novembre. Cette année, le thème retenu concerne la "relation triangulaire parents – enfants – assistants maternels pour nouer des liens de confiance". Il s'agit, entre autres, du partage d'informations sur l’enfant : les soins, l’hygiène, l’état de santé et de forme, le programme de la journée et l’alimentation.

De multiples événements dans 35 communes

Par conséquent, l'objectif est de "valoriser auprès des parents et des professionnels l’importance de cette relation, de ses effets bénéfiques sur l’accueil, l’accompagnement de l’enfant et sur son développement harmonieux", précise la Métropole de Lyon dans un communiqué.

Ainsi, les Relais petite enfance (RPE), mairies et PMI des Maisons de la Métropole Lyon organisent dans 35 communes, des conférences, ateliers, journées portes ouvertes, spectacles, débats et temps d’échanges entre professionnels et parents.