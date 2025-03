Les agents d'un Ehpad de Lyon en grève : des faits graves dénoncés par un syndicat

Un syndicat dénonce le mauvais management à l'Ehpad les Balcons de l'île Barbe à Lyon. La Ville indique qu'un agent suspecté d'agression sexuelle ne reprendra pas son poste.

Ils entendent dénoncer "des situations de travail intolérables" et "un management défaillant". Les agents de l'Ehpad les Balcons de l'île Barbe situé dans le 9e arrondissement de Lyon seront en grève le 31 mars annonce dans un communiqué de presse le syndicat Force ouvrière Ville de Lyon & CCAS. "Cette action vise à dénoncer les conditions de travail déplorables et à revendiquer le droit à la santé et à la dignité au travail", écrit le syndicat, minoritaire au CCAS.

Un agent soupçonné d'agression sexuelle

Force ouvrière évoque "une maltraitance presque ordinaire, banalisée", qui altère la santé physique et mentale des agents, majoritairement des femmes. La syndicat vise directement le directeur de l'établissement public en évoquant "un management par la terreur" qui, selon lui, "ignore les réalités du terrain et les besoins du collectif de travail".

"Le dialogue social est rompu, laissant place à une chasse aux sorcières et à une politique de prévention des risques inadaptée aux enjeux", poursuit Force ouvrière, qui indique que des "incidents se sont souvent suivis de commentaires inappropriés, comme ce fut le cas après le suicide d'un résident en début d'année". Sollicitée, la Ville de Lyon indique de son côté que "la direction du CCAS ainsi que le président de l'instance de dialogue social se ont entretenus à plusieurs reprises avec des représentants du syndicat FO concernant le manque de personnel ainsi que sur des remontées de situation individuelles au sein de l'Ehpad". Un plan d'action a ainsi été élaboré.

"Des sanctions disciplinaires ont été instruites"

Selon la collectivité, "des sanctions disciplinaires ont été instruites. C'est le cas pour l'agent soupçonné de comportements relevant de "l'agression sexuelle"". La Ville assure qu'au moment où les faits ont été déclarés, "la direction du CCAS a immédiatement établi un arrêté de suspension afin de protéger les agentes concernées". Et d'ajouter : "L’agent mis en cause est en maladie depuis le 4 février après qu’il a été reçu pour le confronter aux faits. Depuis le 10 mars, il solde ses congés jusqu’au 31 mars, date effective de la fin de son contrat. Il ne reprendra donc pas son poste."

Enfin, la Ville précise que "la direction a pris plusieurs mesures d’ordre managérial : renforcement des contrôles, renforcement des équipes avec remplacement systématique des absences, proposition de réorganisation des soins, mise en place d’un plan de la communication aux familles ainsi que le renforcement des actions prises dans le cadre du plan de la prévention des risques professionnels". Un bilan intermédiaire de ces actions sera réalisé en juin avec les organisations syndicales.

Les agents sont appelés à se rassembler massivement devant les grilles de l'Hôtel de Ville de Lyon à 9 h, alors que s'y tiendra le conseil d'administration du CCAS.