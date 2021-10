Les AESH, accompagnants d'élèves handicapés, vont manifester à Lyon

Face à une précarité grandissante, un manque de soutien ou encore de personnel, les AESH vont manifester ce mardi 19 octobre. Un rassemblement est prévu devant le rectorat.

Près d’un mois et demi après la rentrée, les accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) se sentent peu à peu laissés pour compte au sein du système éducatif. Un malaise qui progresserait un peu plus chaque année en raison de la grande précarité du métier, d’un manque de reconnaissance, de personnel et de soutien de la hiérarchie.

Alors, ce mardi 19 octobre, ces professionnels ont décidé de se faire enttendre auprès de l’Académie de Lyon, mais aussi au niveau de l’État, lors d’une journée de mobilisation nationale. Entre Rhône et Saône, ils ont prévu de se donner rendez-vous à 15 heures devant le rectorat, dans le 7e arrondissement, pour leur quatrième mobilisation de l’année.

Un manque d'AESH dans l'académie

Les revendications sont à la fois locales et nationales. Du recrutement d'abord, car les syndicats estiment qu’il faudrait environ 40 à 50 professionnels de plus dans l’Académie de Lyon (Ain, Loire, Rhône) pour venir renforcer les 6 733 AESH en poste. Les accompagnants réclament également plus de moyens pour exercer leur métier et veulent protester contre les dysfonctionnements nationaux dans l’organisation de leur travail.

D’autres AESH du Rhône ont également prévu de se rendre à la manifestation nationale qui se déroule à Paris, à l’appel de la fédération FO de l’enseignement du Rhône.

Lundi 18 octobre, en amont de la manifestation, Lyon Capitale avait consacré un long sujet aux différentes problématiques rencontrées par les AESH de l’Académie de Lyon. Un article à lire ici.

