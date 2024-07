©PHOTOPQR/LE PROGRES/RÈmy PERRIN – Saint-…tienne 09/12/2022 – Verney-Carron -ConfÈrence de presse chez Verney-Carron, armurier franÁais depuis 1820. Hugo BRUGIERE, PDG de Cybergun et PrÈsident de Verney-Carron et Thomas GASSILLOUD DÈputÈ du RhÙne (MaxPPP TagID: maxnewsworldfive849646.jpg) [Photo via MaxPPP]