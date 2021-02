Le troisième ligne lyonnais, Dylan Cretin, titulaire avec le XV de France

Le Lou rugby est représenté par deux joueurs en équipe de France : Killian Geraci et Dylan Cretin. Ce dernier sera titulaire aujourd'hui face à l'Italie à 15h15.

A seulement 23 ans, Dylan Cretin, troisième ligne du Lou Rugby, semble faire partie des hommes forts de Fabien Galthié au sein du XV de France. Il sera accompagné du capitaine Charles Ollivon et du Rochelais Grégory Alldritt.

Si François Cros semble avoir une longueur d'avance sur Dylan dans la hiérarchie en équipe de France, la blessure du Toulousain donne une chance au Lyonnais de se montrer un peu plus et de sortir de son rôle de "finisseur". Très fort en touche, impeccable sur les plaquages, Fabien Galthié compte sur lui pour le premier match des VI Nations face à l'Italie (départ à 15 h15). Il grille la place à deux joueurs importants, le Castrais Anthony Jelonch (sur le banc) et le Bordelais Cameron Woki (hors groupe).

Le sélectionneur des Bleus se dit satisfait de sa troisième ligne titulaire mais aussi de Dylan lors de ses apparitions durant les différentes rencontres. Son match face aux pays de Galles avait été salué par tout le monde. Si le choix de la troisième ligne semble difficile pour le staff, Galthié l'explique simplement "ce sont les meilleurs qui jouent [...] avec la recherche de l'équilibre".

Pour rappel, Killian Geraci est l'autre Lyonnais présent dans le groupe des 31, Baptiste Couilloud, lui, est blessé.