Le tribunal judiciaire de Lyon ouvre ses portes aux citoyens pour alerter sur ses difficultés

Des tribunaux de toute la France ouvrent leurs portes au public, ce mardi 29 juin, pour faire découvrir leur fonctionnement, les enjeux qui se tiennent dans les salles d’audience et alerter sur leur manque de moyens. À Lyon, les professionnels des métiers du droit échangeront avec les visiteurs jusqu’à 14 h 30.

Les Lyonnais et les Lyonnaises peuvent potentiellement tous être concernés par la justice un jour ou l’autre, que ce soit pour faire respecter leurs droits ou dans leur vie quotidienne. Pourtant, peu de citoyens sont réellement au fait des enjeux qui se déroulent parfois derrière les portes des tribunaux.

Ce mardi, de 10 à 11 heures ou de 13 h 30 à 14 h 30, avocats, magistrats et greffiers du tribunal judiciaire de Lyon appellent donc les habitants à venir pousser les portes de leur lieu de travail, installé rue Servient dans le 3e arrondissement. "Loin des idées reçues et des jugements à l'emporte-pièce, nous souhaitons collectivement donner à voir le fonctionnement de la Justice à Lyon, afin que chacun s'informe directement", expliquent dans un communiqué neuf organisations à l’occasion de cet évènement.

Assister à des audiences

Les visiteurs pourront bénéficier de visites guidées des lieux et échanger avec ces professionnels du droit. Il sera même possible d’assister à des audiences publiques pour ceux qui le souhaitent.

L’idée derrière cette action est aussi d’alerter le public sur le manque de moyens auxquels les tribunaux se disent confrontés en France. "Notre situation est à l'image de la justice française dans son ensemble, parmi les dernières du classement des Justices en Europe, tant au regard du budget qui lui est consacré par an et par habitant, qu'au regard du nombre de fonctionnaires de greffe, de juges et de procureurs", peut-on lire dans le communiqué des organisations.