Le tram T1 de Lyon perturbé à cause d'un incident de signalisation

Suite à un incident de signalisation, le tramway T1 circule partiellement à Lyon, ce lundi 25 février.

Un incident de signalisation à proximité du pont Raymond Barre entraîne des perturbations pour le tram T1 à Lyon, ce lundi 25 février. Le tramway circule uniquement entre les stations Montrochet et IUT Feyssine. La correspondance avec le métro B à Debourg n'est donc plus assurée, et cela pour une durée indéterminée. De même, la station Musée des Confluences, Halle Tony Garnier et ENS Lyon ne sont plus desservies.