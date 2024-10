Le trafic des TER entre Lyon et Saint-Étienne perturbé jusqu’au 29 octobre 

Photo d’illustration SNCF TER Auvergne-Rhône-Alpes. (Photo Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Après un glissement de terrain survenu jeudi 10 octobre à Saint-Chamond, le trafic des TER entre Lyon et Saint-Étienne pourrait être perturbé jusqu’au 29 octobre.

Le glissement de terrain survenu jeudi 10 octobre aux abords des voies de chemin de fer à Saint-Chamond s’avère plus grave que prévu. Si le dépannage a pris fin hier en fin de journée, la SNCF a annoncé sur son compte X (ex-Twitter) que le site nécessitait des travaux de consolidation. Le trafic des TER sur l’axe entre Lyon et Saint-Étienne reste donc "perturbé et adapté." La reprise normale du trafic est estimée pour le 29 octobre, précise encore la SNCF.

Ce vendredi, de nombreux retards ont par ailleurs été constatés autour de l’étoile stéphanoise, notamment sur les axes Saint-Étienne/Firminy, Saint-Étienne/Roanne et Saint-Étienne/Boën en raison d'une panne de signalisation. Les perturbations devraient se poursuivre jusqu’à midi environ.