Les stations de métro de la presqu'île sont fermés et rouvertes en fonction de l'évolution de la manifestation à la surface.

La manifestation des gilets jaunes dans la rue perturbe le trafic routier et souterrain. Si la station de métro Bellecour, fermée en début d'après-midi, a rouvert vers 15 heures, avec le déplacement du rassemblement plus au nord, c'est désormais la station Hôtel de Ville Louis Pradel qui est fermée, depuis 15h30. Les métros A et C ne s'y arrêtent plus.

Côté bus, on notait des perturbations en début d'après-midi pour la ligne 35 avec un terminus exceptionnel à Jean Macé, en raison de la manifestation en Presqu'île. Idem pour le C12. La ligne 15 et le C10 ont vu leur terminus déplacé à la gare de Perrache pour les mêmes raisons. La circulation est difficile dans le secteur Cordeliers-République.