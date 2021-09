Le Sytral étoffe son parc de tramways avec l’acquisition d’une trentaine de nouvelles rames

35 nouvelles rames, de type Citadis, vont venir s’ajouter aux 107 que compte actuellement le parc de tramways lyonnais, pour un coût global de 115 millions d’euros. La flotte du Sytral va ainsi devenir l’une des plus importantes de France.

Pour répondre au développement de son plan "Destination 2026", qui prévoit la mise en service et le prolongement de nouvelles lignes de tramway, le Sytral va faire l’acquisition de 35 nouvelles rames. L’information a été dévoilée ce jeudi par le constructeur français Alstom, mandaté par le Syndicat des transports de l’agglomération lyonnaise pour étoffer son parc de tramways.

Ces nouvelles rames viendront s’ajouter aux 107 qui circulent actuellement sur les six lignes de la métropole, faisant ainsi de la flotte lyonnaise l’une des plus importantes de France. Commandée en 1998, les premières rames avaient été mises en service en 2000, et la commande qui vient d’être effectuée, pour un montant de 115 millions d’euros, est en fait une levée d’option du contrat-cadre signé en 2018 par le Sytral.

Jusqu’à 287 passagers par rame

Équipées d’une climatisation, d’un système de vidéo-surveillance, ainsi que d’informations sonores et visuelles, ces nouvelles rames, longues de 43 mètres, pourront accueillir jusqu’à 287 passagers, "soit l’équivalent de quatre bus", fait valoir Alstom. Une quinzaine de rames identiques, livrées en 2020 et 2021 circulent déjà sur les rails de la métropole et sont visibles sur les lignes T3 et T4.

Si la majorité de leur assemblage doit se faire sur différents sites français, l’installation de l’informatique embarquée et de l’information voyageuses sera faite au sein de l’entreprise Alstom de Villeurbanne.