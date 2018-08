Le stationnement gratuit à Lyon, c'est terminé pour cette année

Comme chaque année en août, le stationnement était gratuit à Lyon. Dès le 1er septembre, il faudra à nouveau passer par l’horodateur pour profiter des parkings.

Lyon en août, son métro où il fait une chaleur insupportable, ses nombreux restaurants fermés, ses rues calmes, et son stationnement gratuit en zone tempo. Chaque année, ces 31 000 places sont gratuites durant tout le mois d'août. Avec leur vignette résidant, les automobilistes pouvaient même profiter gratuitement des zones Presto dans leur secteur. Les panneaux d'information ont commencé à prévenir les citoyens, dès le 1er septembre, il faudra à nouveau payer son stationnement et attendre août 2019 pour profiter à nouveau de cet avantage. D'ici là, Lyon pourrait bien penser aux cyclistes et proposer également des box de stationnements sécurisés pour les vélos.