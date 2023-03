Benoît Rochas, sous-préfet en charge du Rhône Sud, est désormais chargé d'accompagner le déploiement du plan France 2030, qui vise à transformer les secteurs-clé de l'économie par l'innovation.

La préfecture du Rhône a annoncé ce vendredi 24 mars la désignation de Benoît Rochas, sous-préfet en charge du Rhône Sud, comme référent chargé d'accompagner le déploiement de France 2030, et "d'accélérer les implantations industrielles et logistiques sur l'ensemble du département".

"Avec 144 lauréats depuis son lancement en octobre 2021, France 2030 se déploie rapidement dans le Rhône et contribue déjà à l’accélération des projets industriels et logistiques sur notre territoire", a déclaré vendredi 24 mars le nouveau référent Benoît Rochas, qui organisait le premier Comité départemental avec les élus, les représentants des chambres consulaires, les fédérations professionnelles, les pôles de compétitivité, et les opérateurs de l’État. L'objectif ? "Assurer une appropriation maximale des politiques publiques d’innovation et d’industrialisation".

120 millions d'euros pour la région Aura

L'installation d'un réseau départemental de sous-préfets a été annoncée par Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie, Dominique Faure, ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité, et Bruno Bonnell, secrétaire général pour l’investissement. En Auvergne-Rhône-Alpes, un budget de 120 millions d'euros a été alloué à la région pour ce plan de réindustrialisation. Au total, le plan 2030 est doté d'un budget de 54 milliards d'euros qui seront dévolus à la transformation des universités, des entreprises, des organismes de recherche.

"L’objectif de réindustrialisation du pays est un enjeu majeur qui doit permettre de rebâtir une indépendance productive et énergétique en s’appuyant sur le déploiement du plan d’investissement France 2030 et sur l’accompagnement des projets industriels et logistiques, a indiqué la préfecture dans son communiqué du 24 mars. Cet effort de réindustrialisation ambitieux doit s’ancrer dans tous les territoires, dans le cadre d’une démarche partenariale et territorialisée".

Une approche de réindustrialisation territoriale

La préfecture a par ailleurs justifié la mise en place de ce réseau de référents départementaux en indiquant qu'il devait "accompagner le déploiement de France 2030 dans une approche territoriale", et "permettre à tous les territoires et à toutes les entreprises, notamment les PME et les ETI, issues par exemple des Territoires d’industrie, de s’approprier la dynamique de réindustrialisation et d’innovation voulue par le Gouvernement".

Chaque référent départemental sera ainsi chargé de participer aux instances régionales de pilotage de ce plan, et d'animer une revue départementale des projets stratégiques. "Les sous-préfets référents accompagneront les projets prioritaires pour leur département, qu’ils aient été soutenus ou non dans le cadre de France 2030", a précisé la préfecture.