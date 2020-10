Le salon Equita Lyon annulé, mais les compétitions sportives maintenues

En plein épidémie de coronavirus, le salon Equita Lyon est annulé cette année. En revanche, les compétitions vont se dérouler sur neuf jours.

Le salon Equita Lyon devait se dérouler du 28 octobre au 1er novembre 2020 à Lyon. Il est annulé. Plus de 170 000 visiteurs avaient déambulé dans le salon en 2019.

En revanche, les compétitions sportives sont maintenues. Elle se dérouleront sur neuf jours, du samedi 24 octobre au dimanche 1er novembre.

« Cette décision de maintenir les compétitions de la grande piste répond aux engagements que nous avons pris depuis des mois de soutien aux sportifs et aux propriétaires, particulièrement affectés par la pandémie. Le sport doit vivre, les athlètes, cavaliers et chevaux, doivent pouvoir travailler, concourir et s’entraîner, en vue des grandes échéances à venir. Cette pandémie est un cataclysme dont souffrent terriblement les athlètes, et je remercie nos institutions dont la Préfecture du Rhône, pour leur compréhension de l’absolue nécessité de maintenir les compétitions prévues", estime Sylvie Robert, présidente de GL events Equestrian Sport.

