Le Rhône placé en vigilance orange aux orages samedi après-midi

Un épisode orageux accompagné de vent, de grêle et de fortes pluies est attendu ce samedi à Lyon entre 14h et 20h selon Météo France.

Météo France a placé le département du Rhône en vigilance orange à l’orage ce samedi 15 juin de 14h à 18h. “La situation fortement orageuse d'été qui nécessite une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque fort (une forte probabilité) de phénomène violent”, assure Météo France.

Les départements de la Haute-Loire (43), la Loire (42), la Drôme (26) et l'Ardèche (07) ont eux aussi été placé en vigilance orange sur la même période.

“Samedi, au passage des orages, on attend de fortes intensités de pluie (parfois plus de 10-15 mm/h), de la grêle, une activité électrique soutenue et des rafales de vent souvent supérieures à 80 km/h, localement avoisinant 100 km/h”, conclut Météo France.