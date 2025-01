Le Rhône et six départements d’Auvergne-Rhône-Alpes placés en vigilance jaune vent 

Météo France place sept départements, dont le Rhône, en vigilance jaune pour vent ce dimanche 5 janvier. Deux départements sont également en vigilance jaune avalanches.

Le vent va souffler fort à Lyon et dans le Rhône. Météo France place en effet le Rhône et six autres départements en vigilance jaune vent ce dimanche 5 janvier. Les autres territoires concernés sont l’Isère, l’Ain, la Drôme, l’Ardèche, la Loire et la Haute-Loire. Des rafales de vent d’environ 70 km/h sont attendues, notamment dans la région lyonnaise. La vigilance devrait rester en vigueur jusqu’en début de semaine.

Météo France place par ailleurs la Savoie et la Haute-Savoie en vigilance jaune pour risque d’avalanche ce dimanche.