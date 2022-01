Le retour du soleil attendu à Lyon ce jeudi 13 janvier 

La journée devrait être ensoleillée ce jeudi 13 janvier, après plusieurs jours marqués par la présence d’une couche nuageuse dense. Les températures n’en seront en revanche pas plus chaudes, il fera entre -1 et 4 degrés.

Après un début de semaine déjà très frais, le thermomètre va continuer de descendre ce jeudi 13 janvier. Au plus fort de l’après-midi, il ne devrait pas faire plus de 4 degrés et ce matin les températures oscilleront entre -1 et 2 degrés.

Les quelques nuages encore présents durant la matinée devraient progressivement se dissiper et laisser la place à un grand soleil en début d’après-midi, selon Météo France. Ne vous laissez toutefois pas tromper par ces doux rayons de soleil, il faudra bien vous couvrir pour sortir.

Attention au brouillard givrant cette nuit

Les nuages devraient faire leur retour aux environs de 20 heures, avant que le mercure ne descende en dessous de 0, favorisant la création d’un brouillard givrant entre 2 et 7 heures du matin ce vendredi. Prudence donc si vous prenez la route cette nuit.