Le recap' des temps forts de la semaine à Lyon

Convention citoyenne pour le Climat, nouveau parc Blandan et centre ville de Villeurbanne, Festival Lumière 2024. On fait le point sur les infos marquantes de cette semaine du 9 au 15 septembre.

La Métropole de Lyon relance sa convention citoyenne pour le climat

La Métropole de Lyon. (Photo by Matthieu Delaty / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

De septembre à janvier, cent grands-Lyonnais se réuniront une fois par mois afin d’établir un plan d’action pour lutter contre le dérèglement climatique. Pour rappel, la Métropole de Lyon est l’un des territoires les plus touchés par le dérèglement climatique. En 2023, 796 personnes sont décédées prématurément à cause de la canicule en Auvergne-Rhône-Alpes. Au niveau national, les prévisions ne sont pas meilleures puisque le Haut Conseil pour le climat envisage une hausse de deux degrés d’ici 2030.

Un nouveau centre-ville pour Villeurbanne

Bruno Bernard signe symboliquement une œuvre pour signifier le début des travaux du projet Gratte-Ciel centre-ville à Villeurbanne. (@VG)

Ce vendredi 13 septembre, la première pierre du grand projet "Gratte-Ciel centre-ville" a été posée à Villeurbanne. Au cœur de la ZAC Gratte-Ciel, à terme, 1800 habitants, 1600 élèves et une quarantaine de nouveaux commerces verront le jour, dans une ville qui compte aujourd'hui 157 000 habitants.

Un nouveau parc Blandan avec un millier d'arbres

Le parc Sergent Blandan, situé à la jonction des 3e, 7e et 8e arrondissements de Lyon, va entrer dans une troisième phase d'aménagement. 10.000 m2 de surfaces vont être renaturés. 170 arbres et quelque 900 plants forestiers et baliveaux (c'est-à-dire de jeunes arbres) vont être plantés. Il y aura aussi un nouveau passage secret.

La programmation du festival Lumière 2024 dévoilée

(©Twitter - Festival Lumière)

Le festival Lumière revient à Lyon du 12 au 20 octobre. Prix Lumière remis à Isabelle Huppert, invités d’honneur, rétrospectives ou encore avant-première, toute la programmation a été dévoilée. Autre temps fort du festival Lumière, une nuit dédiée aux films d’horreur sera organisée à la Halle Tony Garnier en présence du cinéaste français Alexandre Aja. Le réalisateur québécois Xavier Dolan sera également au festival Lumière.