Le PS du Rhône salue "Madame Z" et souhaite le rassemblement

Yann Crombecque, le premier secrétaire du PS du Rhône, a indiqué "saluer la démarche" du groupe derrière Madame Z, tout en expliquant souhaiter le rassemblement des gauches en vue des municipales.

Dans un communiqué, Yann Crombecque le leader du Parti socialiste rhônalpin salue le mouvement de la "Génération Z" initié par plusieurs personnalités politiques locales restées longtemps anonymes jusqu'à leur dévoilement dans Lyon Capitale. Leur appel au rassemblement des forces de gauche a été entendu par le premier secrétaire fédéral, qui semble voir en cette initiative un moyen pour faire rebondir le PS et la gauche. "Le mystère Madame Z est enfin levé et je me réjouis que celle-ci se dévoile sous un visage collectif […] Dans l'entretien paru ce jour dans Lyon Capitale, cette "Génération Z" témoigne d'une volonté de travail en commun salutaire" précise le premier secrétaire fédéral. En vue des prochaines municipales, il appelle à "une large convergence" ainsi qu'à un "rassemblement le plus large possible de la gauche et des écologistes". Un message d'alliance clair qui fait écho à ce que Renaud Payre, directeur de Science Po Lyon et co-initiateur de Madame Z, déclarait dans Lyon Capitale : "On peut faire de nos villes le rempart du capitalisme sauvage. EELV n'y arrivera pas seul, le PS non plus évidemment […]". Alors qu'au niveau national la gauche continue d'être largement divisée et a bien du mal à s'organiser pour faire front, les prochaines municipales locales pourraient être le terreau d'une alliance sociale et écologique à large spectre.