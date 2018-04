Le prince Charles et sa femme Camilla à Lyon le 8 mai

Le prince Charles, prince de Galles et sa femme , Camilla Rosemary Shand , duchesse de Cornouailles © DARREN ENGLAND / AFP

Les deux membres de la famille royale anglaise seront en France du 7 au 9 mai et feront escale à Lyon pour, entre autres, commémorer le 73e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Le prince de Galles et sa femme, Camilla Rosemary Shand, duchesse de Cornouailles, seront à Lyon le 8 mai dans le cadre de leur visite de la France qui débutera le 7 mai à Nice. Entre Rhône et Saône, ils assisteront conjointement à une commémoration de la victoire en Europe pour marquer le 73e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre Mondiale en Europe avant de se rendre à Interpol, l’organisation internationale de police, “pour souligner le rôle du Royaume-Uni et de la France dans la coopération policière internationale“. “Leurs Altesses Royales assisteront également à un événement pour célébrer la riche histoire culinaire de la ville”, ajoute le service de presse du prince dans un communiqué.

Lire aussi : “Un documentaire qui interroge sur l’intégrité d’Interpol”

Les deux époux visiteront aussi l’université ISARA spécialisée en agronomie, en alimentation et en études environnementales. De son côté, la duchesse de Cornouailles “qui soutient depuis longtemps les organismes de bienfaisance aidant les victimes de violence conjugale et de sévices sexuels, visitera une association caritative locale qui aide les femmes victimes de violence”, conclut le service de presse. Il s’agit de la trente-deuxième visite officielle du prince Charles en France et la première fois à Lyon. Après la France, ils se rendront en Grèce du 9 au 11 mai.