Le patron de la Fnaim part en politique

Alexandre Schmidt, en poste depuis 2017, va s’engager en politique dans un rôle de conseil pour les élections municipales de 2020.

La Fnaim du Rhône va devoir se trouver un nouveau patron. En poste depuis 2017, son président actuel, Alexandre Schmidt, a annoncé, mi-novembre, sa décision de ne pas briguer de second mandat. Et pour cause, il aura fort à faire ailleurs. Celui qui est agent immobilier de puis l'an 2000 à Sainte-Foy-les-Lyon a été “sollicité pour être un appui lors des prochaines élections municipales, en matière immobilière”, explique la Fnaim par voie de communiqué. “Je vais soutenir mon cousin Philippe Schmidt, qui se présente à Sainte-Foy-les-Lon sur une liste société civile, tendance LREM”, nous explique Alexandre Schmidt. Il devrait occuper un rôle de conseiller de cabinet sur les questions d'immobilier, et ne siégerait donc pas au conseil municipal.

