Le palmarès 2019 du concours des vins des Coteaux du Lyonnais

Lyon Capitale était cette année de nouveau partenaire de concours des vins Coteaux du Lyonnais qui a eu lieu ce lundi soir à la Cour des Loges. Les années 2018 et 2017 étaient en compétition. Découvrez le palmarès.

Le concours de l’appellation les Coteaux du Lyonnais a eu lieu ce lundi soir au sein de la cour florentine de la Cour des Loges. Après une après-midi de dégustation, le jury, composé d’amateurs et de professionnels, a rendu son verdict sur les millésimes 2018 et 2017 de l’appellation. Une AOC créée en 1984 dans l’ouest de Lyon entre le Beaujolais et Givors.

Blanc 2018

Médaille d’or : Domaine Régis Descotes - Prestige

Médaille d’or : Domaine de Prapin - Trivia

Médaille d’argent : Cave AGAMY – Or Palatial

Médaille de bronze : Le Bouc & La Treille – Poleymoriote

Rosé 2018

Médaille d’or : Cave AGAMY – Or Palatial

Médaille d’argent : Cave AGAMY – Référence TB Médaille d’argent : Domaine Régis Descotes – Tradition

Rouge 2018

Médaille d’or : Cave AGAMY – Vieilles Vignes

Médaille d’argent : Cave AGAMY – Village de l’année

Médaille de bronze : Franck Decrenisse – Probus

Blanc 2017

Médaille d’or : Domaine Thollet – Moraines

Médaille d’argent : Domaine Condamin – Tradition Médaille d’argent : Domaine Régis Descotes – Prestige

Rouge 2017

Médaille d’or : Domaine des Grabottes – Grabottines

Médaille d’argent : Domaine des Grès – Vieilles Vignes

Médaille de bronze : Cave Agamy – Village de l’année

Découvrez le palmarès 2018