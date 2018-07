Le marché de la Croix-Rousse perturbé par la chute d'une branche

Un platane du boulevard de la Croix-Rousse a perdu une grosse branche, ce samedi en plein marché, dans le 1er arrondissement de Lyon.

Quand le ciel tombe sur la tête des Croix-roussiens. Ce samedi matin, alors que le marché battait son plein sur le boulevard, une branche d'un platane s'est lourdement écrasée entre les étals. Par chance aucun passant n'a été touché. Il n'y pas non plus de dégât matériel à déplorer, comme le rapporte Le Progrès. Mesurant plusieurs mètres de long, la branche obstrue en revanche le passage. Et les pompiers sont appelés pour venir la retirer. Equipés d'une scie, ils débite le bois et rétablissent la circulation sur le marché. Ouf ! Les Croix-roussiens peuvent continuer leurs emplettes. et si la chute n'a provoqué aucun dégât, l'évènement était évidemment sur toutes les lèvres aux différente étals du boulevard