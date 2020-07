Le Lyon Streed Food Festival annulé en 2020

L'événement gastronomique qui devait avoir lieu pour la première fois dans les anciennes usines Fagor Brandt (Lyon 7e) pour changer de dimension va finalement être annulé en 2020.

Fin juin, les organisateurs du Lyon Street Food Festival assuraient que leur événement aurait bien lieu en 2020 malgré la crise du coronavirus. Les dates des 8, 9, 10 et 11 octobre avaient même été bloquées. Finalement, Emeric Richard & Thomas Zimermann, ont dû “se rendre à l'évidence”, le festival ne pourra avoir lieu.

“Après avoir repris espoir aux lendemains du déconfinement, avec la réouverture des restaurants et l’assouplissement des mesures sanitaires, le mois d’octobre apparaissait comme un horizon raisonnable pour un retour à la (quasi)normale et le maintien de l’événement. Les récentes actualités et l’évolution de l’épidémie mondiale obligent à la plus grande prudence. À l’heure actuelle, les risques sanitaires auxquels les festivaliers et les équipes seraient exposés sont encore bien trop importants”, concèdent-ils dans un communiqué.

Et d'ajouter : “Ce report est un coup dur pour tous, mais nous restons convaincus de la force de notre événement et de son bel avenir. Nous allons donc tout faire pour rester à flots et vous donner rendez-vous en 2021.”