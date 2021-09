Le festival de l'Université catholique de Lyon revient pour une quatrième édition

Du 15 au 19 septembre, le festival Music'ly s'installe sur le campus de l'Université catholique de Lyon, sous la direction du Quatuor Debussy.

Pour la quatrième année, à l'occasion des journées du patrimoine, l'Université catholique de Lyon (UCLy) accueille un festival de musique classique, en lien avec la Biennale Hors Normes, d'art contemporain. Le festival est placé sous la direction artistique du Quatuor Debussy, qui donnera un concert d'ouverture le mercredi 15 septembre à 20 heures avec pour thème "De Debussy à Kafka".

Le vendredi 17, le campus Carnot accueille la soirée d'inauguration de la Biennale Hors Normes. Un quatuor "Nouveaux Talents", élèves du Quatuor Debussy se produira en concert. Une partie des œuvres de la biennale seront exposées dans le campus, ainsi qu'une exposition réalisée par les élèves de l'Ecole des Arts et de la Culture.

Le week-end du 18-19, à l'occasion des journées du patrimoine, des ateliers et conférences sont organisées sur le campus Saint-Paul. Le festival est entièrement accessible gratuitement du mercredi au dimanche, sur présentation d'un pass sanitaire et avec le port du masque. Pour en savoir plus sur le programme, rendez-vous sur le site de l'UCLy.