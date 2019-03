Le cuisinier du gouverneur militaire de Lyon champion du monde de cuisine

Les meilleurs chefs cuisiniers militaires de la planète se sont affrontés, du 9 au 14 mars dernier, sur la base de Fort Lee (Virginie), maison mère de l'US Army. Deux chefs lyonnais se sont distingués.

C'est un peu l'équivalent du Bocuse d'Or, en version treillis et rangers. Avec gradins, drapeaux au vent et supporters encourageant les cuisiniers, façon match de football américain.

Le Military Culinary Arts Competitive Training Event (MCACTE) est un concours culinaire international et interallié, réunissant chaque année les meilleurs cuisiniers militaires des pays de l’OTAN autour de diverses épreuves culinaires. Il se déroule à Fort Lee, maison mère de l’US Army.

Pour le lieutenant-colonel, Byron Coleman, directeur de la JCCOE (Joint Culinary Center Of Excellence, qui conseille, forme, éduque et responsabilise les professionnels de la cuisine du département de la défense américain), l'objectif du concours est de "lutter contre les standards de la nourriture industrielle". Alors, fini les rations de combat lyophilisées au bon goût industriel ?

Rien n'est moins sûr mais la "gamelle" à l'armée monte en gamme. Il suffit de voir ce que les chefs ont dû cuisiner pendant les six jours de la compétition culinaire. Au menu : de la truite, des fruits de mer, du lapin, du lard et de petits dés croustillants de porc, une tarte aux fruits rouges, etc.

La France en or

Et l'équipe de France s'est distinguée en ramenant 6 médailles d'or, 8 médailles d'argent et 1 médaille de bronze, dont le prix de la meilleure volaille. Parmi les chefs, deux sont Lyonnais : Thierry R., chef cuisinier de l'hôtel du Gouverneur militaire de Lyon et le caporal-chef Thibault C., du groupement de soutien de base de défense (GSBdB) de Lyon-Verdun. C'est le binôme lyonnais qui à participé aux trois épreuves phares de la compétition, dont l'épreuve finale du concours, le mythique "panier mystère", point culminant de la compétition. Il s'agissait de préparer, en 3h40, 4 plats pour 40 personnes.

Jamais la France n’avait remporté ce concours. Pour se préparer, les cuisiniers ont suivi un stage aux côtés de Guillaume Gomez, le chef Meilleur ouvrier de France des cuisines du Palais l’Élysée, au mois de janvier dernier.