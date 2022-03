François Turcas, président de la CPME du Rhône et d’Auvergne-Rhône-Alpes, et consul honoraire de Russie à Lyon @Antoine Merlet

François Turcas, consul honoraire de Russie à Lyon à affirmer vouloir "continuer à aider les gens en difficulté (...) y compris les Ukrainiens".

Invité sur le plateau de BFM Lyon jeudi 4 mars au matin, François Turcas, consul honoraire de Russie à Lyon, a été interrogé sur sa position sur la guerre en Ukraine. Il s'est dit prêt à aider les Ukrainiens, sans donner plus de détails. "Je suis non seulement désolé, mais je compatis fortement avec. Sil y a quelqu'un qui, en tant que consul honoraire, peut arrondir les angles, et continuer à aider les gens dans la difficulté comme je l'ai toujours fait, je continuerai à le faire, y compris pour les Ukrainiens", a-t-il développé.



Il a aussi affirmé avoir reçu des menaces de mort, comme deux restaurants russes plus tôt dans la semaine. Le consulat de Russie aurait également été tagué selon François Turcas, qui est aussi président de la CPME du Rhône et de la région.

