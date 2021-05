Le chef étoilé Mory Sacko arrive à Lyon avec une terrasse estivale sur l’esplanade de Fourvière

Du 9 juin au 31 juillet, l’esplanade de Fourvière va accueillir EDO, un concept de terrasse éphémère pensé par le jeune chef Mory Sacko, récemment récompensé d’une étoile au Guide Michelin.

L’été dernier, Mory Sacko, un jeune chef récemment étoilé, investissait le parvis du Palais de Tokyo, à Paris, en y installant une terrasse éphémère mettant à l’honneur la street food. Cette année, le chef, qui s’est fait connaître du grand public dans l'émission Top Chef, va s’installer pendant deux mois à Lyon, sur l’esplanade de Fourvière. Le cuisinier parisien de 28 ans y proposera une cuisine aux influences africaines et japonaises, qui sera accompagnée par les cocktails du mixologue sud-africain Julian Short. Le bar de ce dernier, le Sin+Tax, a été récompensé du titre de meilleur bar d’Afrique, précisent nos confrères du Figaro. De quoi ravir les papilles des Lyonnais, de juin à fin juillet.

Londres et Marseille suivront

Derrière ce projet estival, on retrouve, au côté de Mory Sacko, le groupe Assembly, à qui l’on doit notamment plusieurs espaces festifs parisiens comme le Silencio ou le Wanderlust. Fin juillet, la terrasse de l’EDO pliera bagage pour prendre la direction de Marseille avant de se rendre à Londres.

Le restaurant sera ouvert de midi à 16 heures (le week-end) et de 19 à 23 heures (en semaine et le week-end). Le bar ouvrira, lui, de 16 à 19 heures (en juin et juillet) et de 23 à 1 heure (en juillet). Réservations sur edoworldwide.com