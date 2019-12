Le champion du monde de pâté-croûte 2019 est... japonais

Ce soir à Lyon se déroulait la 11e édition du très sérieux championnat du monde de pâté-croûte. Un jury composé de MOF et de chefs étoilés qui a récompensé un Japonais de Tokyo.

Champion du monde : Osamu Tsukamoto - Cerulean Tower (Tokyo)

Pâté-croûte au foie gras de canard challandais - Épaule et gorge de porc - Cuisse de pintard-Foie de porc - Foie blond de volaille - Suprême de canard et de pintade - Vin de porto - Cognac - Figue et raisin

Vice-champion du monde : Hugo Detroz-Gabert - Les Cocottes de Christian Constant (Saint-Julien -en Genevois)

L noix AOP de Grenoble - le canard des Dombes - le pigeonneau sélection Chapon Bressan -le ris de veau -la trompette de la mort - le vin de noix Bigallet - la sauge

3e place : Ange Lelièvre - Hôtel George V (Paris)

Tête/ coeur/poumons/ sang de porc et pommes confites dans le boudin - Poitrine et échine de porc noir de Bigorre/ épaule de cochon fermier - Pluma et lomito ibérique - Couenne de cochon fermier pour la gelée - Foies de volaille

Prix de la confrérie Mumm : Martin Vey - Aux 2 Monts (Couzon-au-Mont-d'Or)

Foie Gras - Ris de veau - Foie de volaille - Grué de cacao - Beurre - Champignon - Noisette, pistache raisin

Prix espoir : David Le Quellec - Moulin Rouge (Paris)

Pâté-croûte au canard de Challans au sang - Foie gras - Cochon de la ferme de Champs Romet (Mayenne)- Pistache de sicile - Porto Sandeman 30 ans d'âgege - Cognac Remy martin VSOP 20 ans d'âge vieilli en fût de chêne - Épice caravane - Trompettes des Morts

Prix de l'élégance : Wadim Aubert - Lastre sans Apostrophe (Paris)

Pâté-croûte de pigeonneau et foie gras de canard