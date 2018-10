Le 7e arrondissement de Lyon paralysé par un camion en feu

Ce jeudi 4 octobre, le boulevard de l'Artillerie dans le 7e arrondissement de Lyon a été coupé à cause d'un camion-poubelle en feu. Le quartier a été paralysé par ce sinistre.

Le 7e arrondissement de Lyon a été paralysé ce midi par un camion-poubelle en feu sur le boulevard de l'Artillerie. La route a dû être coupée pour permettre l'intervention des pompiers et la police a déconseillé aux automobilistes de passer par le quartier. Une grue a été dépêchée sur place pour enlever le camion. Selon nos confrères de France 3, plus de cinq mètres cubes de déchets ont été déblayés une fois l'incendie circonscrit. Les perturbations dans le secteur devraient continuer tout l'après-midi. On ignore encore l'origine de cet incendie.