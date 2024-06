Laurent Wauquiez va annoncer sa candidature aux législatives

Le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes va annoncer ce mardi à 13h30 son intention de se présenter pour les prochaines élections législatives en Haute-Loire.

C'était une rumeur depuis dimanche soir et l'annonce d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée Nationale suite aux résultats des élections européennes. C'est désormais une certitude, selon nos confrères du Parisien : Laurent Wauquiez sera bien candidat pour les législatives anticipées qui se tiendront le 30 juin et 7 juillet prochain.

Le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes devrait être candidat en Haute-Loire, certainement sur la 1ere circonscription, poste occupé actuellement par Isabelle Valentin et pour lequel Laurent Wauquiez était son suppléant depuis 2022. L'annonce de sa candidature devrait intervenir ce mardi à 13h30 au cours d'un point presse depuis la ville d'Yssingeaux, en Haute-Loire.

A lire aussi : Entre le RN et Renaissance, Les Républicains du Rhône ne veulent pas choisir

Le président de la région AURA, qui se voit comme le candidat de la droite pour les prochaines présidentielles de 2027, va donc revenir sur le devant de la scène politique nationale. S'il avait pensé être candidat aux législatives de 2022, Laurent Wauquiez avait préféré renoncer, tout en restant suppléant d'Isabelle Valentin. "On a besoin d’un leader dans une élection comme celle-là" confie au Parisien l'un de ses soutiens, tout en expliquant que cette candidature devrait tordre le cou à la rengaine qui dit que l'homme du Puy-en-Velay n'est pas adepte du risque politique. "Au moins, là, il se met en selle" poursuit ce soutien.

Wauquiez en tête d'affiche

Au moment où les Français et Françaises seront appelés aux urnes le 30 juin prochain, Laurent Wauquiez entend être l'une des têtes d'affiches de sa famille politique pour ce scrutin anticipé. Les LR qui ont recueilli seulement 7,2% des voix aux Européennes de dimanche, devront parvenir à limiter la casse pour ces législatives. Depuis 2017, le nombre de députés LR à l'Assemblée nationale n'a cessé de diminuer. En 2022, les Républicains possédaient plus que 61 députés au sein du parlement contre 136 cinq ans plus tôt.

Aujourd'hui les LR sont tiraillés entre se rapprocher du parti politique d'Emmanuel Macron ou répondre aux appels du pied du Rassemblement national, en position de force après sa victoire au scrutin européen.