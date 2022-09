L’Asvel fête son titre de Champion de France ce mercredi à Villeurbanne 

Ce mercredi 14 septembre, l’Asvel célèbre son 21e titre de Champion de France avec ses supporters. Une fête délocalisée à l’Hôtel de ville de Villeurbanne en raison des conditions météorologiques.

Le basket sera à l’honneur à Villeurbanne ce mercredi 14 septembre. Pour célébrer son 21e titre de Champion de France, l’Asvel organise une grande fête du basket sur la place Chanoine-Boursier à partir de 15 heures. Pour cette 2e édition du "Villeurbanne All Stars" de nombreuses activités et animations gratuites seront proposés aux visiteurs, en partenariat avec les clubs amateurs de la ville. Concours de dribbles, de tirs et des challenges contre les espoirs de l’Asvel sont au programme.

À partir de 18 heures, place aux professionnels avec l’arrivée des Champions de France en titre, qui viendront célébrer avec leur public leur 21e titre de champion décroché la saison dernière. Initialement prévue sur la place Chanoine-Boursier, la cérémonie a été délocalisée à l’Hôtel de Ville en raison des intempéries annoncées cet après-midi sur la ville.