La Ville de Lyon lance un appel à projets pour trouver son médiateur

La municipalité de Lyon cherche à désigner un médiateur de manière à dialoguer entre l'usager et l'administration.

Favoriser les relations entre l'usager et l'administration, telle est la volonté de la Ville de Lyon. Après les polémiques qui ont éclaté entre la Ville de Lyon et les communautés juives et palestiniennes en janvier dernier, la municipalité crée un dispositif de médiation municipale en lançant un appel à projets.

Validé en conseil municipal le 19 janvier dernier, la mairie souhaite promouvoir l’adaptabilité du service public, dans le cadre du "Pacte usagers". Cet appel à projets s'opère dans l'idée de permettre un "règlement amiable des litiges avec les usagers mais aussi d’amélioration continue de la qualité de service", souligne la collectivité.

Personnalité indépendante de la mairie

La mairie précise que le médiateur sera une personnalité indépendante et extérieure à la collectivité "qui favorise la recherche de solutions en cas de désaccord persistant entre l’usager et l’administration". Dans son rôle, le médiateur sera saisi gratuitement par des personnes physiques ou morales. Le mandat est de six ans non-renouvelable. Quant à la question du jury, il est composé de six représentants de chaque groupe politique de la ville.