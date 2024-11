La Ville de Lyon dévoile son nouveau site internet "plus sobre et inclusif"

La Ville de Lyon a procédé à une refonte totale de son site internet officiel. La nouvelle version se veut "plus sobre" et "inclusi(ve)".

Mercredi 27 novembre, la Ville de Lyon a dévoilé son nouveau site internet qu'elle assure "plus sobre et inclusif, avec des contenus raccourcis et simplifiés". Dans des couleurs bleu-vert et rose censées évoquées à en croire la Ville, "les reflets de la Saône ou les nuances de la praline", ce nouveau site accessible à l'adresse lyon.fr doit "répondre aux attentes des visiteurs dont la très grande majorité souhaite obtenir des informations simples et rapides sur les démarches administratives, des informations du quotidien ou des idées de sorties", indique la collectivité dans un communiqué.

"Une attention toute particulière a été portée sur l’accessibilité du site de la Ville de Lyon ; et ce pour les différentes formes de handicap. Les contenus, les formats et le graphisme… Tout a été retravaillé", poursuit la Ville. Si le rouge et le bleu de Lyon ont disparu du site, la maquette se veut "ancrée dans l'identité lyonnaise" assure la collectivité, "ponctuée de personnages et décors qui font partie de l'histoire de la Ville".