Canicule : plus de 230 appels passés par le Département du Rhône aux personnes vulnérables

Face aux fortes chaleurs qui touchent le Rhône, les services du Département ont renforcé leur suivi des personnes âgées et en situation de handicap. Plus de 230 appels ont déjà été effectués et plusieurs visites à domicile ont été déclenchées.

Alors que le Rhône est confronté à un épisode de canicule particulièrement intense, le Département a mobilisé ses équipes médico-sociales afin de maintenir le lien avec les personnes les plus fragiles. Depuis vendredi, les agents des Maisons du Rhône contactent les usagers identifiés comme isolés ou vulnérables pour s'assurer de leur état de santé et rappeler les consignes de prévention.

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Au cours des journées des 19 et 22 juin, 231 appels téléphoniques ont été réalisés auprès de personnes âgées ou en situation de handicap. Quatre visites à domicile ont également été effectuées afin de vérifier des situations jugées préoccupantes.

Le Département précise que ces prises de contact seront poursuivies pendant toute la durée de l'épisode caniculaire, les jours ouvrés, pour les personnes souhaitant bénéficier d'un suivi régulier. Cette mobilisation s'inscrit dans le cadre des mesures mises en place pour protéger les publics les plus exposés aux fortes chaleurs.

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