Isère : Minalogic lance un parcours IA pour accompagner les PME

Le pôle de compétitivité Minalogic va déployer un parcours basé sur l’intelligence artificielle afin d’accompagner les PME d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Minalogic lance un Parcours IA destiné aux PME d’Auvergne-Rhône-Alpes afin de les accompagner dans l’intégration opérationnelle de l’intelligence artificielle. Ce dispositif, ''structuré, progressif et modulable'', vise à aider les entreprises à ''tirer avantage de l’IA pour leurs projets et pour leur entreprise''. Le pôle de compétitivité explique proposer une démarche ''pragmatique, sur-mesure et facile à actionner'', pour passer de la réflexion stratégique au déploiement, notamment pour améliorer les processus, développer de nouveaux services ou encore exploiter les données. Le parcours se décline en quatre étapes, de l’orientation via un autodiagnostic jusqu’au ''passage à l’échelle et déploiement'', en passant par la sensibilisation et l’expérimentation, avec un accompagnement sur le financement et la mise en relation avec des partenaires.

Basé à Grenoble (Isère), Minalogic Auvergne-Rhône-Alpes est un pôle de compétitivité dédié à la transformation numérique. Il agit au service de la réindustrialisation, de la souveraineté nationale et du développement durable, en s’appuyant sur trois missions : l’animation d’un réseau d’innovation à ambition internationale, l’accompagnement de projets d’innovation et la valorisation des expertises technologiques de son écosystème.

Minalogic, un pôle qui fédère 450 adhérents

"Face à la complexité des technologies", Minalogic entend ainsi lever les freins des entreprises qui manquent de ressources ou de visibilité sur leur maturité numérique. Le dispositif est ouvert aux PME et ETI jusqu’à 3 000 salariés en région, avec des modules gratuits pour l’orientation et la sensibilisation, et des aides pouvant aller jusqu’à 50% pour la phase d’expérimentation. "Entre cette phase exploratoire et un déploiement en production, il reste une étape clé : sécuriser, fiabiliser et rendre la solution réellement opérationnelle", souligne Damien Cohen, responsable du Parcours IA chez Minalogic.

Le pôle fédère aujourd’hui 450 adhérents, dont 380 entreprises et 17 organismes de recherche et de formation représentant plus de 150 laboratoires. Depuis 2005, il a labellisé et financé plus de 1 000 projets de R&D, pour 1,2 milliard d’euros de subventions publiques et 2,9 milliards d’euros d’investissement global.