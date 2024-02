La surperformance des levées de fonds en Auvergne-Rhône-Alpes

En 2023, la région a franchi, pour la première fois, la barre des deux milliards d’euros d’investissements dans ses entreprises.

C’est une somme spectaculaire. Du jamais-vu en Auvergne-Rhône-Alpes depuis des années. En 2023, les entreprises aurhalpines ont levé deux milliards d’euros. Soit presque trois fois plus qu’en 2022 et six fois mieux qu’en 2019. “Une surperformance à l’échelle nationale mais aussi européenne”, analyse Nicolas Forey, directeur Auvergne-Rhône-Alpes du cabinet de conseil In Extenso Innovation Croissance. AuRA capte ainsi 22 % des montants levés en France l’année dernière, demeurant la deuxième région la plus dynamique en termes de projets financés (+37 %) et de ticket moyen des deals (+127 %), qui passe à 17,1 millions d’euros.

Une prouesse alors que l’année 2023 n’a pas été favorable, un euphémisme, aux levées de fonds françaises, en recul significatif, “une tendance liée à la conjoncture défavorable et au repli des méga levées”, explique Patricia Braun, présidente et associée du cabinet In Extenso.