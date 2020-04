La SPA de Lyon a une solution pour relancer les adoptions et a besoin de vous

Durant ce confinement, la SPA Refuge de Lyon Marennes reste sous tension, faute de pouvoir accueillir des adoptants. Une solution a été trouvée, mais il faut désormais l'accord du gouvernement.

Les adoptions sont à l'arrêt dans les refuges de la SPA à cause du confinement. Depuis plusieurs semaines, les équipes travaillent sur des solutions pour permettre aux animaux de trouver une nouvelle famille.

La SPA de Lyon Marennes se fait le relais d'une solution : "Nous avons imaginé un concept d’Adoption Solidaire SPA à 95 % digitalisé, in fine un RDV nominatif et individuel au refuge pour rencontrer l’animal, sans contact direct avec nos équipes de nos refuges, juste une rencontre entre un compagnon et son futur maître !"

Néanmoins pour mettre en oeuvre cette solution, il faut encore l'accord du gouvernement. C'est pour cela qu'une pétition est également lancée via cette adresse.