La Saône reste placée en vigilance crue à Lyon 

Placée en vigilance jaune pour un risque de crue après les précipitations du week-end, la Saône pourrait encore être touchée par des débordements à Lyon.

Déjà placée en vigilance jaune pour un risque de crue lundi, la Saône reste sous surveillance ce mardi 13 février. Selon Vigicrues, l’organisme chargé de mesurer le niveau des cours d’eau en France, les effets de l’onde de crue formée en amont de la Saône et qui a terminé de se propager lundi se feront encore ressentir ce mardi.

À Lyon, "les débits resteront soutenus et relativement stables, autour des niveaux de premiers débordements et dommages localisés", précise Vigicrues. Après avoir atteint 2,76 m durant la nuit à hauteur du pont de la Feuillée, situé entre les 1er et 5e arrondissements, le niveau de la Saône a légèrement baissé à l’aube, mais devrait remonté dans la matinée, où il pourrait atteindre jusqu’à 2,79 m. Soyez donc prudents à proximité des bords de la rivière.