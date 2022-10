Valérie Lorentz-Poinsot est la directrice générale des laboratoires Boiron. Le groupe lyonnais n° 1 mondial de l’homéopathie, qui fête cette année ses 90 ans d’existence, sort d’une période difficile : avec le déremboursement de l’homéopathie décidé par le gouvernement il y a trois ans, Boiron a vécu la plus grosse crise de son histoire.



“Le cannabis à usage thérapeutique peut être un axe de croissance très important pour Boiron”













Il vous reste 68 % de l'article à lire.

Article réservé à nos abonnés. Connectez vous si vous êtes abonnés

OU

Abonnez-vous

Le groupe a fermé treize sites, dont l’une de ses plus grosses usines, 512 emplois ont été supprimés (18,5 % du total). Alors que les Français sont les premiers fabricants et consommateurs d’homéopathie au monde, jamais le débat sur cette méthode thérapeutique n’a été aussi vif dans le pays., un non-sens scientifique.Globalement, celui qui veut tuer son chien dit qu’il a la rage. Que ce soit en homéopathie ou en allopathie, c’est pareil pour tout le monde : il existe des études positives et négatives. Le biais c’est que parfois des études négatives sont moins publiées. Spécifiquement, sur cette étude, c’est un biais de notification complètement connu et absolument pas limité à l’homéopathie, loin de là. Le BMJ joue là-dessus : alors forcément l’efficacité de l’homéopathie est remise en cause. Nous avons financé, à hauteur de six millions d’euros, l’étude pharmaco-épidémiologique “EPI 3”, qui a été réalisée par des professionnels indépendants. L’étude a mobilisé 825 médecins et 8 559 patients entre 2005 et 2012 et portait sur trois indications : les douleurs musculo-squelettiques, les infections des voies aériennes supérieures et les troubles anxio-dépressifs et du sommeil. Ces trois pathologies représentent la moitié des consultations chez les médecins généralistes. L’étude a prouvé que l’évolution clinique était la même que pour les patients soignés de manière conventionnelle, et que l’homéopathie divisait par deux la prise d’anxiolytiques et d’antibiotiques et par trois celle des psychotropes.