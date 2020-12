La SaintéLyon s’adapte au contexte sanitaire

La 67e édition de la SaintéLyon pourra finalement se dérouler, via une application d’audio-guidage, ont expliqué ses organisateurs ce samedi matin.

En octobre les organisateurs du trail nocturne SaintéLyon ont dû se résoudre à annuler la course qui devait se dérouler le 5 et 6 décembre à cause de la pandémie. Ces derniers n’ont pourtant pas baissé les bras, ils expliquent dans un communiqué "Ça faisait un petit moment que nous voulions vous proposer quelque chose autour de la SaintéLyon, suite à cette année déprimante pour l’évènementiel sportif et cette annulation finale de l’édition 2020".

Cette édition remastérisée du trail, appelée « SaintéLyon Just in… Time ne sera "Ni course de masse ni course virtuelle, pas tout à fait une course connectée". Via une application, « Extracks » et un dossard virtuel (entre 10 et 15€) les concurrents pourront s’inscrire à l’un des parcours de 10 à 74km initialement prévus et participer à leur trail seul ou entre ami à la date de leurs choix, audio-guidé, à la fin du couvre-feu, en février 2021 et durant trois semaines, si le contexte le permet. Le respect du parcours sera vérifié via des check points GPS et le départ devra se faire entre 19 heures et minuit.

D’autres informations devraient suivre sur le site de l'événement. Les organisateurs précisent qu’en cas de troisième confinement ou couvre-feu les frais d’inscriptions seront remboursés.