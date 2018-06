La région Auvergne-Rhône-Alpes en orange ce samedi selon Bison futé

Des ralentissements sur les axes lyonnais et des embouteillages sur l’A7 sont à prévoir ce samedi dans le sens des départs en vacances.

Malgré le début des vacances scolaires la semaine prochaine, les premiers départs de la fin juin seront tout de même perturbées par d’importants flux de voitures selon les estimations de Bison Futé. Le centre national d’information routière prévoit des routes chargées dans le sens des départs. L’A7 sera particulièrement engorgée entre 6 heures et 17 heures. Des bouchons sont prévus dans la Vallée du Rhône jusqu’à au moins 14 heures, et pourraient s’étaler dans l’après-midi. Des congestions sont également à prévoir sur les axes autour de Lyon, en particulier à proximité du tunnel sous Fourvière et la Rocade Est. En revanche, ce dimanche devrait être particulièrement calme en croire Bison Futé.