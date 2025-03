Après une légère dégradation durant la journée de samedi, la qualité de l’air s’améliore ce dimanche 9 mars à Lyon grâce à la présence des nuages.

Ce dimanche 9 mars, la qualité de l’air s’améliore par rapport à la journée de samedi. Selon le site Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, "la qualité de l'air devrait légèrement s'améliorer et être moyenne sur une bonne partie de la région. La présence de nuages devrait limiter la formation d'ozone."

Seuls les grands axes de circulation autour de Lyon sont classés "mauvais" et "très mauvais" toute la journée de dimanche. Entre 18 heures et 20 heures, une pollution plus importante au dioxyde d’azote sera enregistrée dans la capitale des Gaules.