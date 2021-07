La qualité de l'air va se dégrader à Lyon sur les prochains jours

La qualité de l'air va largement se dégrader à Lyon, et plus globalement dans le département du Rhône lors des prochains jours. Les conditions météorologiques sont actuellement plus favorables à la production et l’accumulation d’ozone.

Ce mercredi est classé "stable" dans la capitale des Gaules, mais cela va empirer pour devenir "mauvais", d'abord dans la Métropole, puis à Lyon.