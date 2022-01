La qualité de l'air reste très mauvaise à Lyon, la circulation différenciée toujours en vigueur

L'agence Atmo, qui mesure la pollution, classe toujours la qualité de l'air très mauvaise à Lyon dimanche 16 janvier.

Dimanche 16 janvier, l'air lyonnais reste pollué, notamment à cause des particules fines PM10. Le pic de pollution actuel, démarré en milieu de semaine avait obligé les autorités locales à instaurer une circulation différenciée dans à Lyon, Villeurbanne et Caluire-et-Cuire, depuis samedi 15 janvier à 5h. Seuls les véhicules avec une vignette Crit'Air 1,2 ou 3 pouvaient circuler. L'alerte n'a pas encore été levée et la circulation différenciée s'applique encore.

"Les émissions dominicales devraient être moindres qu'en semaine, et cela pourrait contribuer à une très légère diminution des taux de pollution. La qualité de l’air restera cependant mauvaise pour la plupart des habitants de la région", explique Atmo, l'agence de mesure de la qualité de l'air dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.