Horizons, le parti de l'ex-premier ministre Édouard Philippe, ouvre un comité local à Lyon

Samedi 15 janvier, Édouard Philippe, ancien premier ministre et actuel maire du Havre, a annoncé la création de comités municipaux partout en France, dont à Lyon.

Edouard Philippe a lancé samedi 15 janvier les premiers comités locaux d'Horizons, plus que jamais "déterminé" à avancer dans la structuration de son parti. À Lyon, un comité municipal du parti de l'ancien Premier Ministre a été créé. Ils sont environ 130 dans toute la France.

À Lyon, c'est un conseiller municipal du 6e arrondissement, Marc Augoyard qui a été désigné délégué municipal de ce comité. "[Il] animera, au niveau local, la vie du parti et se veut une structure de large rassemblement de citoyens et d’élus qui souhaitent participer aux réflexions et aux débats qui construiront la France de demain", ambitionne le comité.

Édouard Philippe est pour l'heure en froid avec Emmanuel Macron, après le refus opposé par le chef de l'Etat en personne à la fusion entre Horizons et le petit parti Agir, dirigé par le ministre Franck Riester, qui aurait offert la mainmise à M. Philippe sur la droite de la majorité, explique l'AFP.