La prime vélo de 500 euros du Grand Lyon est-elle cumulable avec les 200 euros du gouvernement ?

La métropole de Lyon propose une aide de 500 euros pour l'achat de certains types de vélo. De son côté, le gouvernement offre 200 euros. Ces deux aides sont-elles cumulables ?

Depuis le 17 mars, la métropole de Lyon offre jusqu'à 500 euros d'aider à l'achat d'un vélo à assistance électrique, pliant, cargo, familial, tandem ou adapté aux situations de handicap (voir ici comment en profiter). Cette aide n'est pas soumise à des conditions de ressources et plafonnée à 50 % de la valeur du vélo (500 euros pour un vélo à 1000 euros, 250 pour un modèle à 500).

De son côté, le gouvernement propose une aide jusqu'à 200 euros pour l'achat d'un vélo à assistance électrique (uniquement ce type de modèle). Elle est réservée aux personnes qui ont eu une cotisation d'impôts nulle l'année précédente et à condition "d'avoir bénéficié d’une aide ayant le même objet attribuée par une collectivité locale".

L'aide du gouvernement et celle de la métropole de Lyon sont en théorie entièrement cumulables, cependant, les conditions actuelles font que celle du gouvernement sera de 0 euro. En effet, le cumul "ne peut excéder le montant de l’aide accordée par la collectivité locale et le montant des 2 aides cumulées ne peut être supérieur à 20 % du coût d’acquisition ou 200 €".

La prime de la métropole étant l'une des plus généreuses de France, il ne sera pas possible d'obtenir celle de l'Etat en plus.