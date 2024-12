La préfecture du Rhône interdit le "HMI Tour" de l’influenceur Hachemi à Lyon 

Alors que l’influenceur Hachemi doit se rendre à Lyon ce jeudi 26 décembre dans le cadre de son "HMI Tour", la préfecture du Rhône a annoncé avoir pris un arrêté interdisant tout rassemblement.

La décision est tombée en début d’après-midi. L’influenceur Hachemi est à Lyon ce jeudi 26 décembre dans le cadre de son "HMI Tour" pour rencontrer ses abonnés et leur offrir plusieurs cadeaux. Mais voilà, la préfecture du Rhône a annoncé avoir pris un arrêté afin d’interdire tout rassemblement non-déclaré sur la voie publique.

Considérant les risques "importants" de troubles à l’ordre public ainsi que "la vulnérabilité du public visé par ce rassemblement et les débordements pouvant mettre en danger les participants" l’arrêté pris par les services de l’État concerne tous les arrondissements de Lyon. "Les précédents événements ont entraîné le rassemblement de plusieurs centaines de fans dans le plus grand désordre en plein centre-ville générant des troubles graves à l’ordre public et nécessitant l’intervention des forces de l’ordre dans des conditions dégradées", précise encore la préfecture.

L’influenceur aux 1,2 million d’abonnés sur Instagram devait être accompagné d’Ibra TV pour participer à un cache-cache géant avec ses fans. Le lieu du rendez-vous était encore gardé secret et devait être révélé en fin d’après-midi.

